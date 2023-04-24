أوسوريو يجري تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

يجري الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأبيض فى مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدرس أوسوريو عودة محمد عبدالغني إلى خط الدفاع إلى جانب محمود حمدي الونش، وذلك بعد أخطاء حسام عبدالمجيد خلال الفترة الأخيرة.

كما يقوم أوسوريو بتجهيز ثنائي الزمالك إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه، من أجل تعويض مصطفى شلبي الذي يغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات ، كما يجهز الزمالك أحمد سيد زيزو الذي غاب عن التدريبات الجماعية للإصابة ، وبات موقفه صعبا للغاية من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية أمام نادي المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين في شباك كل فريق ، لذلك يسعى الفريق الأبيض لتصحيح المسار فى هذا اللقاء ، حيث انها ستكون المباراة الثانية التى سيقود فيها الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق القيادة الفنية للقلعة البيضاء .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة ، جمعها من الفوز في 6 مباريات ، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات