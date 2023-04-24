جولة تفقدية لقيادات هيئة الرعاية الصحية بمنشآت منظومة "التأمين الشامل" .. صور

بناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، بضرورة استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل [بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء] خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد، والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين خلال أيام أجازة العيد.

و شارك وفد من قيادات الهيئة في المرور الميداني على المنشآت الصحية، شمل كلًا من الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

FB_IMG_1682340336994

FB_IMG_1682340332862

FB_IMG_1682340329105

FB_IMG_1682340325613

FB_IMG_1682340322090