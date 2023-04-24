الولايات المتحدة: قلقون حيال إنشاء أذربيجان نقطة تفتيش على طريق حيوي باتجاه أرمينيا

أعربت الولايات المتحدة،عن بالغ قلقها حيال إنشاء أذربيجان نقطة تفتيش على طريق حيوي باتجاه أرمينيا؛ مما يقوض جهود ترسيخ الثقة في عملية السلام .

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - التأكيد على ضرورة أن يكون هناك حركة حرة ومفتوحة للأفراد والتجارة .

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى استئناف محادثات السلام والامتناع عن الاستفزازات والأعمال العدائية على طول الحدود.

وتعد هذه أول نقطة تفتيش تقيمها (باكو) منذ نهاية الحرب في عام 2020، وأكدت أذربيجان أنها أقامتها لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام.