رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الحبيبة وعودتها كاملة لأرض الوطن.

من ناحية أخرى، تقدم حسن شحاتة وزير القوى العاملة بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، تلك الذكرى التي شهدت تتويجا لختام معركة الحرب والسلام، بنجاح الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة برفع العلم المصري على أرض الفيروز.

وأكد حسن شحاتة، في بيان، أن جميع العاملين بديوان عام الوزارة، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وكافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة يتقدمون بالتهنئة لمصر رئيسا وجيشا، وحكومة، وشعبا عظيما في هذه الذكرى الخالدة التي جسدت قوة ومتانة الدولة المصرية بكافة قواها ومؤسساتها الوطنية، في استرداد تلك البقعة الطيبة من الأرض المصرية، والتي تشهد الآن معركة التنمية والتعمير والبناء في ظل جمهورية جديدة يرسى قواعدها الرئيس السيسي.