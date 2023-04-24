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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: روسيا تسرع وتيرة دمج المناطق المحتلة من أوكرانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تسرع روسيا وتيرة دمج المناطق المحتلة من أوكرانيا في روسيا الاتحادية، للمساعدة في تصوير نجاح غزوها، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الاثنين/- أنه من المؤكد أن السلطات الروسية في المناطق المحتلة في أوكرانيا تجبر السكان على قبول جوازات السفر الروسي .

وأفادت بأن السلطات الروسية تحذر السكان في خيرسون المحتلة من أنه سيتم "ترحيل" ومصادرة ممتلكات أولئك الذين يرفضون جواز السفر الروسي بحلول 1 يونيو 2023 .

ورأت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تستخدم جوازات السفر كأداة في "الترويس" في المناطق المحتلة، كما فعلت في دونيتسك ولوجانسك قبل "غزو فبراير 2022".

وزارة الدفاع البريطانية روسيا الاتحادية الانتخابات الرئاسية لعام 2024