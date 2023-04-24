بريطانيا: روسيا تسرع وتيرة دمج المناطق المحتلة من أوكرانيا قبيل الانتخابات الرئاسية

الإثنين 24/أبريل/2023 - 12:57 م

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تسرع روسيا وتيرة دمج المناطق المحتلة من أوكرانيا في روسيا الاتحادية، للمساعدة في تصوير نجاح غزوها، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الاثنين/- أنه من المؤكد أن السلطات الروسية في المناطق المحتلة في أوكرانيا تجبر السكان على قبول جوازات السفر الروسي .

وأفادت بأن السلطات الروسية تحذر السكان في خيرسون المحتلة من أنه سيتم "ترحيل" ومصادرة ممتلكات أولئك الذين يرفضون جواز السفر الروسي بحلول 1 يونيو 2023 .

ورأت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تستخدم جوازات السفر كأداة في "الترويس" في المناطق المحتلة، كما فعلت في دونيتسك ولوجانسك قبل "غزو فبراير 2022".