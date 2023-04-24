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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة جهود إجلاء مواطنينا في السودان

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان
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قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو اليوم الإثنين إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة جهود إجلاء مواطني بلاده المتواجدين في السودان، ويقدر عدد اليابانيين بهذه الدولة الإفريقية بحوالي 60 مواطنا.

وأضاف كيشيدا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة تراقب الوضع في السودان بدقة وتتعاون بشكل وثيق مع الدول الأخرى المعنية بالأمر.

ورفض رئيس الوزراء الخوض في تفاصيل جهود الإجلاء، قائلا إنه يريد ضمان سلامة المواطنين اليابانيين وأن الحكومة ستقدم تحديثات كلما أمكن ذلك.

وأوضح أنه يتم اطلاعه على آخر التطورات في السودان، ذلك في الوقت الذي مازالت فيه الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم مستمرة.

الوضع في السودان رئيس الوزراء الياباني