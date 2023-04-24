الداخلية: ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخل المخزن على (عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.