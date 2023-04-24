خريطة الزيادة السكانية بمحافظات مصر.. تجاوزت الـ 81 ألف نسمة في 23 يوما.. خبراء: قلة الوعي السبب.. وعلينا استغلال الأزمة بشكل إيجابي بفتح مناطق صناعية جديدة

ما زالت الزيادة السكانية مستمرة خاصة في العشر سنوات الأخيرة حيث اقتربت الزيادة في عدد سكان مصر خلال شهر واحد إلى ١٠٠ ألف نسمة، بحسب بيانات إحصائية.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر الآن إلى 104 ملايين و831 ألفا و280 نسمة مقارنة بـ 104 ملايين و750 ألف نسمة يوم ٣٠ مارس، أي زيادة تجاوزت الـ 81 ألف نسمة في 23 يوما.

عدد سكان محافظات مصر

وسجل عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و228 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة الجيزة إلى 9 ملايين و490 ألف نسمة.

عدد سكان الصعيد

وبلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و٧٨ ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و584 ألف نسمة، وفي محافظة المنيا وصل عدد السكان إلى 6 ملايين و299 ألف نسمة.

وسجل عدد سكان محافظة اسيوط 5 ملايين و43 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة سوهاج إلى 5 ملايين و708 ألف نسمة، وفي محافظة قنا سجل عدد السكان 3 ملايين و618 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة الأقصر مليون و٣٩٨ ألفا، ووصل عدد سكان محافظة أسوان مليونا و651 ألف نسمة.

عدد سكان وجه بحري

ووصل عدد سكان محافظة القليوبية إلى 6 ملايين و122 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و725 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة الشرقية إلى 7 ملايين و891 ألف نسمة.

وفي محافظة الدقهلية وصل عدد السكان إلى 7 ملايين و37 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة البحيرة إلى 6 ملايين و864 ألف نسمة، وسجل عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و426 ألف نسمة.

ووصل عدد سكان محافظة الإسكندرية 5 ملايين و535 ألف نسمة.

سعيد صادق الخبير الاجتماعي

عدد سكان محافظات القناة

وسجل عدد سكان محافظة بور سعيد 790 ألف نسمة، ووصل عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و452 ألف نسمة، وفي محافظة السويس تجاوز عدد السكان 790 ألف نسمة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين خاصة في ظل قلة الموارد في السنوات الأخيرة إلى جانب زيادة نسب البطالة وقلة فرص العمل لذلك لابد وأن نفكر في حلول خارج الصندوق للخروج من تلك الأزمة في أقرب فرصة لعدم دخولنا في النفق المظلم وزيادة نسب البطالة أكثر من ذلك.

وأضاف صادق في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن السبب الرئيسي في زيادة الأزمة السكانية ووجود عدد كبير من الزيادة السكانية خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية يرجع إلى قلة الوعي وعدم معرف المواطنين في تلك الأماكن بمخاطر الزيادة السكانية.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي: لابد وان يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة للحد من الزيادة السكانية خاصة وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل كبير على الأزمة الاقتصادية في ظل قلة الموارد وازمة الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الدولار التي ما زلنا نعاني منهما حتى الآن.

وأضاف عبدة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد من استغلال أزمة زيادة السكان بشكل إيجابي بفتح مناطق صناعية جديدة ومصانع وشركات والاعتماد على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب تلك الزيادة السكانية بشكل صحيح وتقليل نسب البطالة وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد الي جانب العمل علي زيادة الصادرات المصرية للخارج.