الصحف تسلط الضوء على جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان

سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على دعوة وزارة الخارجية، أمس، المواطنين المصريين الموجودين خارج مدينة الخرطوم إلى التوجه لأقرب نقطة لهم، تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

كما دعت الخارجية المصريين الموجودين في مدينة الخرطوم إلى البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، عن أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، وهو «الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، حفاظا على سلامة مواطنينا، وأعضاء بعثاتنا في السودان».

يأتي هذا بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرفي الصراع في السودان إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، ووقف أعمال العنف بشكل فوري.

وأعلن «بايدن»، في بيان أمس، إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من العاصمة السودانية، وتعليق عمل السفارة وأنشطتها، بينما نفت الخارجية الأمريكية مزاعم الدعم السريع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لإخلاء سفارتها في الخرطوم.

من جانبه، كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الخاصة شاركت في عملية الإجلاء، موضحا أن العملية كانت بقيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا، ونفذت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية.

وفي باريس، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تلقت ضمانات من طرفي النزاع بالسودان بشأن سلامة عملية الإجلاء. وقد تبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس، الاتهامات بشن هجوم في أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم، مرورا ببحري إلى أم درمان.

من جانبها، أبلغت كندا مواطنيها في السودان أن عمليات الإجلاء «غير ممكنة في الوقت الحالي» بسبب إغلاق المجال الجوي.

بالتزامن، أكدت تقارير دولية انهيار شبكة الإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2%، مما قد يعوق بشكل خطير تنسيق المساعدة لأولئك المحاصرين في الخرطوم ومدن أخرى.

جاء ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين الجانبين لليوم التاسع على التوالي، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب عدة انتهاكات في حق البعثات الدبلوماسية خلال اليومين الماضيين.

وبينما اشتدت الاشتباكات بين الطرفين، وقال شهود عيان إن دوى قذائف وتبادلا لإطلاق النار تم سماعها في أم درمان والخرطوم بحري، وشوهد تحليق لطيران الجيش. وأشار شهود العيان إلى استمرار حركة نزوح المدنيين لمناطق وولايات خارج الخرطوم.