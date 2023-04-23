3 مكاتب بريد تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالوادي الجديد... تعرف عليها

أعلنت منطقة البريد المصري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن آخر يومين للإجازة الرسمية في عيد الفطر سيتاح فيهما خدمات بريدية من خلال 3 مكاتب على مستوى المحافظة ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية.

وقالت المنطقة فى بيان لها، إن 3 مكاتب بريد ستكون متاحة في عيد الفطر بمحافظة الوادي الجديد ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية خلال يومي غدًا الإثنين وبعد غدًا الثلاثاء، رغم أنهما إجازة على أن تكون باقي المكاتب عطلة رسمية إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل.

وأوضح البيان أنه سيجري استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدء من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

وأعلنت المنطقة في بيانها أن مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر وتقدم الخدمات في آخر يومين من إجازة عيد الفطر الأسبوع المقبل، هي مكاتب بريد: الخارجة الرئيسي بمدينة الخارجة، وموط الرئيسي بمدينة الداخلة، والفرافرة الرئيسي بمدينة الفرافرة.

وكشف بيان البريد أن المكاتب التي ستعمل في إجازة العيد ستقدم خدمات جماهيرية، منها خدمات الأحوال المدنية وتتضمن استخراج شهادات الميلاد والوفاة وقسيمة الزواج وقسيمة الطلاق.