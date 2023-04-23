تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يعود التوقيت الصيفي إلى العمل رسميا من جديد بعد توقف دام نحو 7 أعوام، في مسعى من الحكومة لتوفير الطاقة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بعودة التوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهدف عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات.