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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع سير عمل فرق العيادات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق العامة

وكيل صحة مطروح يتابع
وكيل صحة مطروح يتابع سير عمل فرق العيادات المتنقلة بالحدائق
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تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يرافقة الدكتورة مروه عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، عمل الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة وفرق التثقيف الصحي، وذلك لاستقبال المواطنين وعمل اللقاءات الجماهيرية للتوعية والتثقيف الصحي. 
 ووجه الدكتور مبروك سالم وكيل الوزارة، الشكر للفرق على تواجدهم على مدار اليوم للكشف على الحالات وتقديم المشورة الطبية للمواطنين. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير عيادات التأمين الطبى داخل أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك. 

وكيل صحة مطروح يتابع سير عمل فرق العيادات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق العامة

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مطروح وزارة الصحة وكيل صحة مطروح العيادات المتنقلة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح