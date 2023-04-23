رئيس أشمون بجولة تفقدية لعدد من الوحدات المحلية القروية

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بجولة تفقدية لعدد من الوحدات المحلية القروية.

وخلال جولته، تابع سير الأعمال بالوحدة المحلية بسبك الأحد والوحدة المحلية بسنتريس وذلك للتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وإنتظام العمل بها بشكل جيد.

وتفقد النمر أعمال ري الأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، ومتابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع أول بأول حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بحضور فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية بسنتريس، وخالد صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد.

من جانبه، أكد النمر أنه تم التنبيه على نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة دورية بالشارع من خلال شن الحملات الصباحية والمسائية والتصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة الإشغالات بالطرق والشوارع والمتابعة الدورية والمستمرة لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية ،وكذا متابعة أعمال حصاد محصول القمح بمختلف قرى المركز.

وشدد على أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية تتواجد علي مدار ال 24 لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك علي أرقام 3442016 أو علي رقم3442012، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون.