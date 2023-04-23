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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرمانات جديدة لأوسوريو لفرض الانضباط فى الزمالك

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك
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فرض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك فرمانات وقرارات جديدة فى الفريق من أجل اعادة الإلتزام والإنضباط داخل صفوف القلعة البيضاء .

وشدد أوسوريو على لاعبي الفريق بأن التأخير على التدريبات مرفوضا وانه ستوقع عقوبات على أى لاعب سيتأخر عن موعد المران قد تصل الى 200 الف جنيه .

كما شدد على لاعبي الفريق بعدم السهر والإلتزام بالنوم المبكر والإستيقاظ المبكر ، بالإَافة الى الإلتزام بالنظام الغذائي ، لأن كل هذه الأمور تؤثر على الجانب البدني للفريق ، وبالتالى تعكس على ادائهم الفني فى الملعب .

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وكان خوان كارلوس أوسوريو، قد اتخذ قرارا بتعديل موعد التدريبات لتقام في التاسعة صباحا، بداية من اليوم الأحد، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

أوسوريو فرمانات الانضباط التدريبات سيراميكا كليوباترا