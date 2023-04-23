فرمانات جديدة لأوسوريو لفرض الانضباط فى الزمالك

فرض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك فرمانات وقرارات جديدة فى الفريق من أجل اعادة الإلتزام والإنضباط داخل صفوف القلعة البيضاء .

وشدد أوسوريو على لاعبي الفريق بأن التأخير على التدريبات مرفوضا وانه ستوقع عقوبات على أى لاعب سيتأخر عن موعد المران قد تصل الى 200 الف جنيه .

كما شدد على لاعبي الفريق بعدم السهر والإلتزام بالنوم المبكر والإستيقاظ المبكر ، بالإَافة الى الإلتزام بالنظام الغذائي ، لأن كل هذه الأمور تؤثر على الجانب البدني للفريق ، وبالتالى تعكس على ادائهم الفني فى الملعب .

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وكان خوان كارلوس أوسوريو، قد اتخذ قرارا بتعديل موعد التدريبات لتقام في التاسعة صباحا، بداية من اليوم الأحد، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.