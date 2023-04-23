المخرج محمد جبر لـ«البوابة»: "طيب وأمير" أول تجربة لي مع البيت الفني للمسرح.. المسرحية خلطة فنية كوميدية مأخوذة عن تراث الريحاني وبديع خيري برؤية عصرية.. وخالد جلال جعل العمل مع مسرح الدولة احترافيا

نجح المخرج الشاب محمد جبر أن يضع بصمته الخاصة في رحاب أبو الفنون منذ فترة طويلة، حصد العديد من الجوائز كأفضل مخرج، ومنها أفضل مخرج صاعد بالمهرجان القومي للمسرح عن عرضه 1980، هذا العرض الذي حقق نجاحًا مبهرًا سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، لتستمر مسيرته المسرحية مع المسرح المستقل والخاص بعروض مسرحية حققت طفرة كبيرة، وتُعد مسرحية "طيب وأمير" هي أول تعاون مكتمل مع البيت الفني للمسرح تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال، ضمن خطة الموسم المسرحي الجديد للمسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي وعن هذه التجربة تحدث لنا "محمد جبر" عن تجربته مع البيت الفني للمسرح وإدارته الجديدة.

وأكد المخرج محمد جبر أن العرض "طيب وأمير" مأخوذ من تراث نجيب الريحاني وبديع، كما أنني أرى أن اختيار العرض ليكون هو أول عرض يتم افتتاحه بمسرح ميامي بعد عملية التطوير هو أمر جيد جدًا، كما أنني أرى أن موعد افتتاح العرض في العيد هو توقيت رائع الحقيقة، لا سيما أنه عرض كوميدي عائلي، وبه نجوم كبار.

ولفت "جبر" إلى أن في الحقيقة أن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال هي خطة مختلفة ومتميزة وتسير وفق منهجية واضحة، إذا قال: "أنا سعيد جدًا بتقديم العرض في العيد خاصة، وفي مسرح ميامي، لا سيما بعد إعادة التطوير فقد أصبح المسرح عظيم جدًا، وأتمنى أن تسير الأمور على أكمل وجه".

مزيج من تراث الريحاني وبديع

وعن فكرة العرض أوضح “جبر” قائلاً: إن العرض المسرحي "طيب وأمير" يستغرق مدة ساعتين ونصف، ففي البداية كنا نفكر في تقديم عرض كوميدي يتناسب مع روح المسرح الكوميدي وبالبحث، وجدنا أن تراث الريحاني وبديع خيري هو أنسب ما يمكن تقديمه ولكن برؤية حديثة ومعاصرة تتناسب مع العصر الحالي، ووجدنا أن بعض الأعمال مأخوذة عن الأدب الفرنسي، ورأينا أنه يمكن عمل تحديث لها وإعادة تقديمها مرة أخرى في عرض مسرحي كبير.

رؤية جديدة وتذليل صعاب

الفنان ياسر الطوبجي

وعن تجربته مع المسرح المستقل والمسرح الخاص، أوضح المخرج محمد جبر، قائلاً: "كنت أرى دائمًا أن هناك فرقا كبيرا بين مسرح الدولة والمسرح الخاص، وكنت أفضل دائمًا التعاون مع المسرح الخاص، وتعد هذه أول تجربة لي مع البيت الفني للمسرح في ظل الإدارة الجديدة، وكنت في بداية الأمر متخوفا نظرًا لأنني لي تجارب سابقة مع البيت الفني للمسرح لم تكتمل، لكن في ظل الإدارة الجديدة سواء مع المخرج الكبير خالد جلال أو الفنان ياسر الطوبجي، فالأمر مختلف تمامًا، وأشعر أنني في أجواء احترافية بامتياز، فلا يوجد بيروقراطية، وهناك تذليل لكل الصعاب، هذا من الجانب الإداري، أما على المستوي الفني فالأمر مختلف تمامًا سواء على مستوى الرؤية والإضاءة والصورة، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بالمواعيد وهو الأمر الذي لم يكن محققًا من قبل، وهو الأمر الذي يدعوا إلى التفاؤل".

أجواء احترافية

كما أشاد "جبر" بالإدارة الجديدة للبيت الفني للمسرح حيث أكد مدى الاحترافية سواء في التعامل، وأن هذا يعود للمخرج خالد جلال فهو بالأساس مخرج للقطاع الخاص وعلى دراية كافية بكيفية صناعة العرض وطرق خروجه على أكمل وجه، فكانت المناقشات معه بشكل مختلف وبالتالي الأحلام أيضًا خرجت بشكل مختلف، وهو أيضًا ما تحقق مع المخرج ياسر الطوبجي رئيس المسرح الكوميدي، فهو بالأساس فنان وممثل ومخرج مسرحي ولديه القدرة والمعرفة الكافية بسيكولوجية المخرج والممثل والعرض.

وعن فريق العمل، عبر "جبر" عن سعادته بفريق العمل سواء من النجوم الشباب أو نجوم المسرح الكوميدي، فهو فريق مختار بعناية فائقة، فالجميع يعملون بحب وبتفاني منقطع النظير، وفي الحقيقة أضافوا الكثير للعرض، وأتمنى أن يخرج بأكمل وجه.

واختتم؛ "نحن لدينا مسرح وطني جيد وبأسعار مناسبة للأسر المصرية، وهي تجربة جديدة ومتميزة ومختلفة من كافة النواحي، فالعرض فرصة للجمهور ولنا أيضًا، فنحن أمام آليات إنتاجية جديدة في البيت الفني للمسرح "مسرح الدولة" وأعتقد أنه ستكون هناك خطة للدعاية مختلفة أيضًا".

وبدأت مسرحية "طيب وأمير" يوم امس السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في الثامنة مساء.

مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير

المخرج محمد جبر