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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعليق العمل بالسفارة الأمريكية في الخرطوم مؤقتا

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعليق العمل بالسفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، الخرطوم، بشكل "مؤقت".

وقال بايدن، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن وقف العمل بالسفارة الأمريكية جاء بعد تصاعد الاشتباكات بين  قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ نحو أسبوع، وتابع أن "الاشتباكات القائمة في الأراضي السودانية أودت بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء"، منوهًا بأن "ما يحدث صادم وغير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، ويجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام إرادة شعب السودان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة علقت العمليات مؤقتا في سفارة الولايات المتحدة في السودان، ولكن التزامنا تجاه الشعب السوداني وتجاه تحقيق المستقبل الذي يصبون إليه لا ينتهي".

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