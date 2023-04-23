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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب وابن خاله في حادث تصادم دراجة بخارية وجرار زراعى بالدقهلية

الشابان المتوفيان
الشابان المتوفيان فى الحادث
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لقي شاب وابن خاله مصرعهما فى حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلونها مع جرار زراعى على طريق بدين المنصورة أمام مزرعة الحاج فاضل بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابان وجرار زراعى على طريق بدين المنصورة أمام مزرعة الحاج فاضل ووفاة مستقلى الدراجة البخارية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين  أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يستقلها شابان وهم السيد محمد عبدالله المتولي وابن خاله أحمد رفعت راشد وجرار زراعى حيث أسفر  الحادث عن وفاة مستقلى الدراجة البخارية.

وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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