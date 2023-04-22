إزالة حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالجيزة في ثاني أيام العيد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأزال مركز ومدينة البدرشين حالتين تعدى بالبناء بالبلوك الابيض الاولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال ازالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع اولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاري المتابعه والرصد لاي حالات جديدة.