ثاني أيام العيد.. استمرار فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تحقيق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحاً كبيراً خلال اليوم الثاني من احتفالات عيد الفطر المبارك، فى إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب، مشيرا إلى الطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف: تستهدف المبادرة تقديم والبرامج والأنشطة لروادها بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري وتكون جاذبة لكافة الفئات العمرية، المبادرة تعد أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها.

وتتضمن المبادرة تقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب ، والهدايا للأطفال وتوفير ملاهي وألعاب تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والترفيهية و فتح حمامات السباحة أمام الجمهور مع توفير كافة عوامل الأمن والسلامة وفق كود تأمين حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.