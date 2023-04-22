الكويت: المواطنون العائدون من السودان وصلوا جدة سالمين وجار نقلهم إلى البلاد

أعلنت الكويت، اليوم السبت، إجلاء كافة رعاياها العالقين في السودان الذين رغبوا في العودة من هناك، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن هؤلاء المواطنين وصلوا مدينة جدة السعودية سالمين وجار نقلهم إلى البلاد.

وتابعت الوزارة أنها قامت "بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان إثر المواجهات المسلحة والمستجدات الأمنية الحرجة التي تشهدها السودان".

وتقدمت الوزارة بالشكر للسلطات السعودية على "التنسيق وتوفير كل التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة".