ترك 3 بنات.. تفاصيل العثور على جثة شاب غارقًا بالرياح التوفيقي ببنها

كشفت التحقيقات الأولية بواقعة العثور على جثة الشاب أحمد رمضان وشهرته أبو سجدة، بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة كوبري 15 مايو، إنه لا يوجد شبهة جنائية بالواقعة، وأن المجنى عليه اختفى منذ عدة أيام، ومحرر محضر بذلك بقسم ثان بنها.

كما كشفت التحقيقات أن الشاب يعمل بأحد المصانع لديه 3 بنات بعمر الزهور، واليوم انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جثمان المجنى عليه بعد العثور عليه غارقًا بمياه الرياح التوفيقي ببنها.

وتداول البعض آخر رسالة تركها المتوفى واختفى منذ 4 أيام حيث كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك "طالما انتوا عارفين الحقيقية ومطلعلنى كداب انا هريحكم منى كلكم .. الموت راحة وأهون عليا" ثم عثر بعد ذلك على جثته فى مياه الرياح التوفيقى.

وكانت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، تمكنت من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بانتشال الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها، دائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين انتشال جثة " أحمد ر" 32 سنة مقيم بمنطقة مساكن الموالح ببنها، لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة المنشية بمدينة بنها دائرة قسم شرطة ثان بنها، وكان قد اختفى منذ حوالى 4 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.