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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "الحفلة"

عمرو دياب
عمرو دياب
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تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب، قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته أمس بعنوان "الحفلة" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :
أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي
ودقة طبلة ولعب الناي 
كله بيرقص وبيغني 
كله قايل للهم باي باي
شوف السمرا دي عاملة ازاي 
ولا البيضا ان مش فتاي
احلى بنات في الكون حواليا 
تقولش بقيت سلطان بروناي

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث يحيي حفلا في الغردقة يوم 23 إبريل الجاري ، ثم يحيى حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 28 من نفس الشهر.

وكان عمرو دياب قد طرح في شهر رمضان اغنيتين دعائيتين هما شكرا من هنا لبكرة وتعالى وحققتا نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم.

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الحفلة عمرو دياب