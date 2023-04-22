الاستعداد لافتتاح متحف "إيمحوتب" بسقارة بعد تطويره.. فيديو

كشف أحمد عامر الخبير الأثري، تفاصيل الاستعداد لافتتاح متحف "إيمحوتب" بمنطقة آثار سقارة بعد تطويره، مؤكدا أنه من أهم المتاحف الأثرية في مصر، والذي يرجع تسميته إلى إيمحوتب باعتباره أول مهندس معماري في التاريخ يحول البناء من بناء طوب لبناء حجري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف يضم العديد من القطع الأثرية المهمة، ويتكون من 6 قاعات، الأولى تضم قطع حجرية نادرة لقاعدة هرم الملك زوسر.

وتابع: "القاعة الثانية تضم مكتبة للمهندس ومعلم الآثار جان فيليب نوير، والثالثة توجد بها أهم النماذج المعمارية لهرم زوسر، والرابعة تضم مقابر سقارة، وبها أهم مقتنيات ملوك الأسرة الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى أحتوائها على أقدم مومياء ملكية في مصر القديمة، و وهي مومياء نادرة ترجع للأسرة السادسة".

وواصل: "القاعة الخامسة تحتوي على عدد من الآواني المختلفة، والقاعة السادسة تحتوي على أهم حفائر البعثات المصرية والأجنبية، وتماثيل برونزية وأقدم أدوات الجراحة في التاريخ".

ولفت إلى أن المتحف كانت فكرته لمهندس فرنسي ومعلم الآثار جان فيليب نوير، الذي أقام بمصر 75 عاما، وكان يحب مصر جدا لدرجة أنه أوصى أن يتم دفنه بمصر، وهذا المهندس مات عام 2001، وكان له حلم بعمل متحف يضم كنوز سقارة ولكن توفي واستكمل المشروع المجلس الأعلى للآثار في عهد الدكتور زاهي حواس، وتم افتتاحه عام 2006، وسمي المتحف باسم متحف إيمحوتب.

وأكد أحمد عامر أن المتحف سيتم افتتاحه خلال أسابيع قليلة، لينضم قائمة المتاحف العشرين التي تم افتتاحها خلال 4 سنوات فقط، وذلك بعد رفع كفاءته وتطويره، من أجل تحسين تجربة الزائرين للمتاحف الأثرية.