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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بطولة رجل البيتزا| عامل يساعد في القبض على لص هارب بأمريكا (فيديو)

عامل البيتزا
عامل البيتزا
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أثار عامل توصيل بيتزا إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر مقطعا مصورا جهوده في مساعدة الشرطة الأمريكية للقبض على أحد المطلوبين.

وجرت الواقعة المثيرة يوم الأحد الماضي، في إحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال مطعم "كوكز بيزا" يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبونة.

ويظهر في المقطع المصور، العامل الذي يُدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة من طراز "كيا".

ولكن ذلك المطلوب اصطدمت سيارته على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جريا على الأقدام.

وهنا استطاع موريل  أن يعرقل المطلوب الأمني بواسطة قدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه. وقد أدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه به أرضا مما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء عليه بسرعة وبسهولة.

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