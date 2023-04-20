«أصدقاء بلال بدوي» بطلًا للدورة الرمضانية بـ«شبرا بخوم» في المنوفية.. صور

أقام مركز شباب شبرا بخوم بالمنوفية احتفالية كُبرى قبل انطلاق نهائي الدورة الرمضانية بين فريقي أصدقاء بلال بدوي وفريق ميت برة، بحضور أحمد علي البنا رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا بخوم، وأعضاء المجلس والمنظمين للدورة الرمضانية الكُبرى المقامة على روح المرحوم مجدي العبد.

وشهدت المباراة ومن قبلها الاحتفالية حضور الآلاف من جماهير ومشجي كرة القدم في قرية شبرا بخوم والشخصيات العامة والسياسية.

وحقق فريق أصدقاء بلال بدوي كأس البطولة بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق ولجأ الفريقين لركلات الترجيح التي رجحت كفة فريق أصدقاء بلال بدوي بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد شاهين.

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