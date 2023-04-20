الإيسيسكو تدعو إلى استخدام تكنولوجيا الفضاء لفتح آفاق جديدة للتطور والازدهار

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى إيلاء أهمية كبرى للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء، من أجل فتح آفاق جديدة للتطور والازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتلك المتعلقة بقضايا المناخ والأمن الغذائي والطاقة والعدالة الاجتماعية.

وقال المالك في كلمته أمام الدورة 38 لمنتدى الفضاء العالمي، الذي تنظمه مؤسسة الفضاء الأمريكية بولاية كلورادو لمناقشة أحدث ما يشهده مجال علوم الفضاء وتطبيقاته إن مؤسسة الفضاء الأمريكية توفر منصة لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين الدول والمنظمات ووكالات الفضاء، من أجل استشراف مستقبل المجال والتغلب على تحدياته.

وأشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته صناعة الفضاء، حيث أصبحت الأحلام بعيدة المنال إنجازات محققة، من خلال استكشاف الفضاء عبر الرحلات الفضائية العلمية المأهولة وغير المأهولة،وإلى ارتفاع نسب تمويل التطوير التكنولوجى لعلوم الفضاء، والاهتمام المتزايد بذلك، والذي مكن من استكشاف آفاق جديدة للفضاء، فأضحى السباق نحو الفضاء تبتكر فيه 90 دولة، بعد أن بدأ كمنافسة بين قوتين عظميين فقط.