رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد اعتزام بلادها التعاون مع أفريقيا على قدم المساواة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الاربعاء، التزام حكومتهما بتعزيز علاقاتها الثنائية ببلدان أفريقيا والتعاون على قدم المساواة والعمل على استقرار منطقة البحيرات.



وقال قصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء في بيان إن ذلك جاء خلال محادثات أجرتها ميلوني مع نظيرها رئيس وزراء بوروندي جيرفيه نديراكوبوكا، تمحورت حول تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى والتزام إيطاليا أيضا ضمن الإطار الأوروبي في القارة السمراء.

وأوضح البيان أن إيطاليا تعتزم التعاون مع أفريقيا من خلال اتباع نهج التساوي وأنها حريصة على الاستماع إلى وجهة نظر القيادات المحلية.