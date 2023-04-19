دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتعادل مع بنفيكا ويبلغ نصف النهائي

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، التي أقيمت بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من التعادل بنتيجة 3-3، إلا أن الإنتر تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في لقاء الذهاب بثنائية دون رد، ليكون مجموع المباراتين 5-3.

افتتح نيكولو باريلا، التسجيل لصالح الإنتر في الدقيقة 14، من مجهود فردي أنهاه بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس الضيوف.

وأدرك فردريك أورسنيس التعادل للنسور الحمراء في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل لاوتارو مارتينيز هدف النيراتزوري الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميله خواكين كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وقلص أنطونيو سيلفا الفارق بهدف في الدقيقة 86، ثم أحرز بيتار موسى هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وبذلك، ضرب إنتر ميلان موعدًا مع جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه بنفيكا.