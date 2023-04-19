دوري أبطال أوروبا.. جوارديولا يبدأ مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتشكيل الذهاب

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ جوارديولا، المباراة بتشكيل موقعة الذهاب أمام البايرن، والتي حسمها السيتي لصالحه بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السماوي أمام البافاري، بمعاونة برناردو سيلفا وجاك جريليش.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - مانويل أكانجي - جون ستونز

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

وفي الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

ويواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.