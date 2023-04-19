ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فرنسا ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات والبحرين

ماكرون
ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها ترحب بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين، وكذلك إعادة فتح السفارتين بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ، وترحب بالدور الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد.

وأضافت: " فرنسا تعتبر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في الخليج ، وهي أولوية تدعمها فرنسا وتواصل دعمها مع شركائها الإقليميين ، لا سيما ضمن "صيغة بغداد" بشأن التعاون والأمن في المنطقة و الخليج.

إعادة فتح السفارتين استئناف العلاقات الدبلوماسية استئناف العلاقات الإمارات والبحرين الإمارات العربية المتحدة