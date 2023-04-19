فرنسا ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات والبحرين

أعلنت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها ترحب بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين، وكذلك إعادة فتح السفارتين بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ، وترحب بالدور الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد.

وأضافت: " فرنسا تعتبر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في الخليج ، وهي أولوية تدعمها فرنسا وتواصل دعمها مع شركائها الإقليميين ، لا سيما ضمن "صيغة بغداد" بشأن التعاون والأمن في المنطقة و الخليج.