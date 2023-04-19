نائب محافظ المنيا يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو قرقاص المركزي

أجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اليوم الأربعاء ، جولة تفقدية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، في استجابة سريعة لشكاوى عدد من مرضى وحدة الغسيل الكلوي، يتضررون فيها من نقص وصلات أحد الأجهزة بالوحدة.



رافق نائب المحافظ الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والتفتيش المالي والإداري.



أكد نائب المحافظ حرص المحافظة على فحص كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، للتواصل الدائم مع المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مشيراً الى أنه تتم المتابعة المستمرة لسير العمل داخل كافة مستشفيات المحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.



تفقد أبو زيد، خلال جولته الصيدلية، وقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشيراً الى أنه فور تلقيه الشكوى من المواطنين، وجه بتوفير الوصلات الخاصة بأحد أجهزة وحدة الغسيل الكلوي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الصحة، موجهاً إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص الشكوى، لتحديد المسئولين عن عدم توافر تلك الوصلات، ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمستشفى، مؤكداً انه لا تهاون مع المقصرين.



ووجه نائب المحافظ إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بمراجعة عدد وصلات تلك الأجهزة التي تم توزيعها خلال الأسابيع الماضية بجميع المستشفيات ومعدل الاستهلاك لها، لضمان عدم حدوث ذلك النقص مرة أخري، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



كما التقى نائب المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع الى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما اطمئن نائب المحافظ على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى انتظام سير الاعمال، موجها بحسن معاملة المرضي، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

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