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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يتابع أعمال إزالة التعديات بالقرى

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا
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وجه الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، كافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.

من جانبه، تابع اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة  اليوم الأربعاء عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مركز المنيا.

أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة، فى قرى (بهدال ، صفط الخمار ، دمشير) بمركز ومدينة المنيا ، وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الازالات، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعية البناء العشوائي السكرتير العام المساعد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لإزالة التعديات محافظة المنيا