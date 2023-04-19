بعد خرق هدنة أمس.. قوات “الدعم السريع” توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، موافقتها على هدنة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، مؤكدة على التزامها بتلك الهدنة بعد خرق الهدنة التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء بوساطة أمريكية وإقليمية.

ومن المقرر أن تبدأ الهدنة في السادسة من مساء اليوم الأربعاء وحتى السادسة من مساء غد الخميس، لإعلاء الفرصة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين ونقل الجرحى، وكذلك للاتصالات الدولية والعربية والإقليمية التي تتم مع أطراف الصراع لوضع هدنة طويلة الأمد يمكن من خلالها حل الأزمة السودانية.

وكشفت قوات الدعم السريع في صفحتها على موقع "تويتر"، إنها تلتزم بالهدنة المقررة لمدة 24 ساعة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء بشرط التزام الجيش السوداني بها".

ويتبادل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الاتهامات حول خرق هدنة أمس، حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين بعد الإعلان مباشرة عن الاتفاق على هدنة تبدأ مساء الثلاثاء ولمدة 24 ساعة أيضًا.