موقف فيوتشر في الدوري قبل خوض لقاء طلائع الجيش

يواجه فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويأتي فريق فيوتشر قبل موقعة الطلائع اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصد 48 نقطة وذلك من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراة .

وكان فريق فيوتشر قد ودع بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مؤخرا من دور المجموعات، ويأمل في إنهاء موسمه المحلي في مركز جيد ومتقدم .

وحقق فيوتشر أول ألقابه المحلية منذ صعوده للدوري الممتاز في الموسم الماضي وذلك بالتتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .