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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف فيوتشر في الدوري قبل خوض لقاء طلائع الجيش

فيوتشر
فيوتشر
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يواجه فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز . 

ويأتي فريق فيوتشر قبل موقعة الطلائع اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصد 48 نقطة وذلك من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراة .

وكان فريق فيوتشر قد ودع بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مؤخرا من دور المجموعات، ويأمل في إنهاء موسمه المحلي في مركز جيد ومتقدم .

وحقق فيوتشر أول ألقابه المحلية منذ صعوده للدوري الممتاز في الموسم الماضي وذلك بالتتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة . 

فيوتشر علي ماهر طلائع الجيش الدوري الممتاز