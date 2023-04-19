برلماني: اهتمام التحالف الوطني بالتمكين الاقتصادي يوفر غطاء آمن يرتقي بحياة الفئات الأكثر احتياجًا

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا، وتوقيع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، بروتوكول تعاون لتسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه، يساعد على تحويل مستهدفات مبادرة حياة كريمة لواقع والتي في مقدمتها بذل الجهد لوضع الريف المصري على خارطة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا لتأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

ولفت إلى أن المبادرة تتفق مع حرص القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وبذل الجهد للخروج من دائرة العوز والفقر إلى أشخاص منتجة قادرة على الوفاء باحتياجاتها، لاسيما وأن التمكين الاقتصادي بتوفير دخل ثابت، يضمن حدوث تمكين اجتماعي بالتبعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، بما ينعكس على معدلات الفقر في المستقبل، وعدم الاعتماد على انتظار المساعدات المالية والعينية، معتبرا أنها ستلقى حالة من الترحيب والارتياح لدى المواطنين بالقرى إذ أنها تعد غطاء آمن للفئات الأكثر احتياجًا لحمايتهم من أعباء الحياة.

وأوضح "جمعة" أن البروتوكول الأخير يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وذلك من خلال مد أوجه التمكين ودعم الشباب بتنمية العنصر البشري واستثمار طاقاته نحو دفعها لمزيد من الإنتاج، موضحا أنها تمثل استكمال لما وضعه التحالف الوطني من أولوية وكان في مقدمته التمكين الاقتصادي إذ أن عام 2022 شهد تنفيذ أكثر من 39 ألف مشروع صغير، وهو ما يبلور مسيرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وإيمان القيادة السياسية بضرورة تكثيف العمل التنموي وتعظيم التكاتف خاصة في ظل تبعات الأزمة العالمية الراهنة.