تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، بعد أن سيطرت الحكومة المصرية على الأسواق بطرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمستوردة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة و معارض “أهلا رمضان”.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة ٦٥ جنيهًا متراجعا بنحو جنيهين لتصل إلى المستهلك بنحو 73 و75 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 85 جنيها.

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 75 و77جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 165 و 175 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 55 و60 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 32 و40 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكتكوت عمر يوم واحد بين 6 و8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 30 جنيهًا في وقت سابق

وبالنسبة لأسعار البيض في الأسواق اليوم، سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأربعاء 106 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 111 جنيها تقريبًا للطبق.

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” 107 جنيهات في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.

وتراجع سعر البيض البلدي اليوم إلى 105 جنيهات اليوم ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110 و115 جنيهاً للطبق.