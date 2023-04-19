برنامج الغذاء العالمي يتطلع لتأمين مشاريع سبل العيش والتعافي بسوريا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السورى المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة، اليوم /الأربعاء/ مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا كينيث كروسلي التعاون مع البرنامج في مجال المساعدات الإنسانية وإمكانية التوسع بمشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

وأشار مخلوف إلى أهمية عمل البرنامج في سوريا خاصة في إطار الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال، مبينًا أن التحديات كبيرة والاحتياجات تزداد وهذا يستدعي مزيدًا من التنسيق والتعاون والسعي لزيادة التمويل وفقا للأولويات الوطنية، مع التوجه لدعم مشاريع سبل العيش والتعافي في مختلف القطاعات بما يسهم بتأمين الاحتياجات، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

من جانبه، أشار كروسلي إلى الاستمرار بتقديم الدعم للمتضررين وفق برنامج محدد وضمن الإمكانات التمويلية المتاحة، مؤكدًا أهمية دعم المتضررين من الزلزال والتطلع لتحقيق المزيد من التعاون لتحسين الاستجابة للاحتياجات في سوريا، والسعي لتأمين التمويل اللازم لمشاريع التعافي.