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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ في كلمته لأبناء الفيوم: "ندعو المولى عز وجل أن يحقق الشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وإزدهار، وأن يوفق الله الشعب إلى ما فيه الخير والرشاد، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

محافظ الفيوم أبناء محافظة الفيوم تهنئة المواطنين بالفيوم عيد الفطر المبارك