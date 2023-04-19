برنامج نزع السلاح: 266 جماعة مسلحة محلية وأجنبية تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية

ذكر برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه أجرى إحصاء لحصر الجماعات المسلحة في 5 أقاليم بالمنطقة الشرقية من الكونغو الديمقراطية كشف عن وجود 266 جماعة مسلحة محلية وأجنبية تنشط في هذه المناطق الخمس.

وأشار البرنامج، في تقرير له نشرته صحف محلية اليوم، إلى أنه من بين 266 جماعة مسلحة تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية هناك 252 جماعة مسلحة محلية و14 أجنبية.

وأوضح التقرير أن الأقاليم الخمسة التي شملها عمل البرنامج هي: كيفو الجنوبي وكيفو الشمالي وإيتوري وتنجانيقا ومانيما.

من جانبه، طالب تومي تامبوي أوشيندي، المنسق المحلي بالبرنامج، جميع الكونغوليين الذين حملوا السلاح بالانضمام إلى البرنامج لاسيما بعد دعوة الرئيس فيليكس تشيسكيدي بإلقاء السلاح حتى يعم السلام ربوع البلاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" قد أعرب عن أسفه، يوم أمس، لتواصل المجازر في إقليم إيتوري، بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 150 مدنيًا خلال أول أسبوعين من شهر أبريل الجاري.

وأوضح المكتب أن أول أسبوعين من شهر أبريل الجاري شهدا "هجمات مسلحة ضد المدنيين في ثلاث مناطق مختلفة بإقليم إيتوري (هي: دجوجو وإيرومو وممباسا) مما أسفر عن مقتل نحو 150 قتيلا".

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى وقوع هجمات ضدّ بنى تحتية أساسية، استهدفت خصوصًا المركز الصحي في "ريمبا" الذي نهبه مسلّحون في 12 أبريل الجاري.

وقبل يومين، أفاد راديو بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو بمقتل 48 شخصًا على الأقل إثر هجمات لميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" في إقليم ايتوري.