أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سماع دوي قصف مدفعي في العاصمة السودانية الخرطوم واستمرار الاشتباكات بين أطراف النزاع السوداني.

ويلزم ملايين السودانيين في العاصمة السودانية "الخرطوم" ومدن أخرى منازلهم، وسط تبادل إطلاق النار.

وتتواصل منذ 4 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).