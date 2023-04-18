أبرز قرارات مجلسي "شئون التعليم والطلاب" و"الدراسات العليا" بجامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعين أولهما الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وثانيهما جلسة الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا، بحضور وكلاء الكليات.

ناقش رئيس الجامعة خلال جلسة مجلس شئون التعليم والطلاب، اعتماد الجداول النهائية لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023م.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وضع الإرشادات والتعليمات باللجان لإرشاد الطلاب، مع توفير المناخ الملائم والراحة لهم بما يسهم في أداء الامتحانات دون وجود أية عقبات.

كما شدد على ضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان، للرد على استفسارات الطلاب، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة خلال أيام انعقاد الامتحانات.

فيما اعتمد مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر في جلسته، قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي، شرط منح أي شهادة من الدراسات العليا لطلاب الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة المعاونة، وكذلك ضمن دورات الترقي لدرجة أستاذ مساعد، ودرجة أستاذ للسادة أعضاء هيئة التدريس.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم، والمناقشة، لعدد من الباحثين بمرحلة الماجستير، بكليتي الآثار والفنون الجميلة، وتسجيل الخطط البحثية لرسائل الماجستير لعدد من الباحثين بكلية الآثار.

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