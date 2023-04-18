تعرف على قرارات النيابة بشأن العثور على جثة طفل غرق في النيل

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة صبي غارق في نهر النيل بعد اختفائه بمنطقة أطفيح، وأمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان السبب وراء وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت بدفن جثة الطفل عقب الإنتهاء من ذلك.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بالعثور علي جثة طفل طافية على سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى عبدالحميد.س.م، يبلغ من العمر 17عاما، وتوجد به إصابات ظاهرة.



بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه كان مبلغ باختفائه هو ووالده، وعثرت القوات على جثته غارق في نهر النيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.