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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يقتنص هدفا أمام نابولي في الشوط الأول

أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو
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تقدم فريق ميلان الإيطالي على مضيفه نابولي، بهدف نظيف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز أوليفيه جيرو هدف التقدم للميلان في الدقيقة 43 وكان نفس اللاعب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21.

بدأ ميلان المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دافيدكالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - إبراهيم دياز - إسماعيل بن ناصر - رفائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ميلان بهدف سجله إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

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