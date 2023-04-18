دوري أبطال أوروبا.. ميلان يقتنص هدفا أمام نابولي في الشوط الأول

تقدم فريق ميلان الإيطالي على مضيفه نابولي، بهدف نظيف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز أوليفيه جيرو هدف التقدم للميلان في الدقيقة 43 وكان نفس اللاعب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21.

بدأ ميلان المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دافيدكالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - إبراهيم دياز - إسماعيل بن ناصر - رفائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ميلان بهدف سجله إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.