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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام نابولي في ربع النهائي

أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة نابولي، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وتقام المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في تمام الساعة التاسعة مساء، واعتمد بيولي على المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لقيادة هجوم الفريق بدعم من إبراهيم دياز وإسماعيل بن ناصر ورفائيل لياو.

 

ويبدأ ميلان المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دافيدكالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - إبراهيم دياز - إسماعيل بن ناصر - رفائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ميلان بهدف سجله إسماعيل بن ناصر في الشوط الأول.
 

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