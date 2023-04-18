دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام تشيلسي في ربع النهائي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مضيفه تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، واعتمد أنشيلوتي على كريم بنزيما لقيادة الهجوم إلي جانب البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو.

ويبدأ ريال مدريد المباراة أمام تشيلسي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النادي الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفي كريم بنزيما وماركو أسنسيو.