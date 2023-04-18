“فطر أهالينا” تنظم مائدة إفطار لـ 500 صائم بالغربية.. صور

رمضان في مصر حاجة تانية.. تكافل .. محبة .. ود.. تراحم.. تعاون، وكل يوم وفي كل محافظة نرى موائد الإفطار التي تجمع الأحبة وتؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد.

في الغربية ومن خلال مبادرة “فطر أهالينا”، التي أطلقها هيثم النحاس، تم تنظيم حفل إفطار جماعي للصائمين من أبناء مدينة طنطا، وشارك في الإفطار عدد من نزلاء دار الأيتام المختلفة والعاملين بجهاز النظافة والمارة من مختلف المواطنين.

وأكد “النحاس”، صاحب المبادرة حرصه على مشاركة أهالي الغربية من مختلف شوارع مدينة طنطا واجوارها من أجل توحيد الصف ونشر الود والرحمة بني الجميع.

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