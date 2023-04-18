وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب أريمون بكفر الشيخ

افتتح، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المقر الإدارى لمركز شباب أريمون، التابع لإدارة شباب كفر الشيخ.

تبلغ مساحته 200 متر وتم إنشائه ضمن الخطة الاستثمارية، بتكلفة 2 مليون جنية، وعزفت فرقة المزمار الموسيقية احتفاء بزيارة وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ.

وشمل برنامج الإفتتاح تفقد المعسكر الكشفي بمشاركة أعضاء 12 عشيرة من عشائر الجوالة والجوالات والكشافة والمرشدات من جميع الإدارات الفرعية، مقدمين العروض الكشفية، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب و الشيوخ والقيادات التنفيذية و الشعبية.

وأشاد صبحى، بعروض الأداء التعبيرى التى قدمها أعضاء مركز الفنون والإبداع بكفر الشيخ، من القادرون بإختلاف و عرض التنورة، مؤكداً دعم الوزارة لملف قادرون بإختلاف رياضياً و فنياً فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم اللازم لأبناءنا من ذوى القدرات الخاصة، مشيراً لإطلاق "برنامج إبداع قادرون" من قبل الوزارة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب " الإدارة العامة للجامعات " و الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف " .

كما تفقد وزير الشباب والرياضة و محافظ كفر الشيخ، معرض أندية الفتاة والمرأة لمنتجات أعضاء أندية الفتاة بمركزى شباب شنو و دسوق من " خيامية، أعمال المكرمية، المنتجات الغذائية، اكسسوارات، الخرز" بإشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب و معرض الفنون التراثية للنشء من الكليم اليدوى والأركيت و منتجات برنامج إطلالة من الملابس التى صممها النشء بالوحدات الإنتاجية من سجاد مصنوع من القطن و التارات المطرزة يدوياً من أعمال أعضاء مراكز الشباب من النشء بإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء.

يضم مركز شباب أريمون ملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعى و قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشرح التفصيلي لخطة طرح 7 محلات تجارية طرح استثمارى بالمركز، وعلى هامش الزيارة تابع الحضور التمرينات الرياضية من لعبات تنس الطاولة و فرقة الكونغ فو و البلياردو بمشاركة أعضاء المركز و قيادة مدربى اللعبات فى إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب .

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