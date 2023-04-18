الأهلي يعلن تلقيه عقوبة كهربا رسميا

أعلن النادي الأهلي اليوم تلقيه مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.

وأكد الأهلي أنه تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء.

واستدعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشئون القانونية بالنادي. وذلك لبحث أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

طلب الخطيب عقد اجتماعا مع الشئون القانونية لبحث أزمة قرار إيقاف كهربا 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي عقوبة إيقاف كهربا بسبب هتافات اللاعب مع جماهير الأهلي في مباراة الزمالك في الدوري في يناير الماضي.

