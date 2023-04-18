«القومي لعلوم البحار» يوضح أهمية إنتاج أول جهاز مصري لتجميع الطحالب آليًا

كشف الدكتور عمرو هلال، أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار، تفاصيل وأهمية إنتاج أول جهاز مصري لتجميع الطحالب آليا، موضحًا أن طحالب «الإسبيرولينا»، تجمع يدويًا للاستخدام في الإنتاج الزراعي والحيواني وهذا لا توجد به مشكلة، ولكن المشكلة تكمن عند استخدامها بشريا.

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه عزم على اختراع جهاز تجميع الطحالب بعد مشاهدته للعمال خلال عملية تجميع الطحالب يدويًا، وهم موجودون داخل الحوض الكبير مما أشعره بالاستياء، فعزم على ابتكار وسيلة تكون آمنة، وتحافظ على جودة المنتج، موضحا ان هذه الطحالب تحتوي على الأمينو أسيد، وهو من الأحماض الأمينية التي تعطي طاقة ومناعة لجسم الإنسان، إلى جانب عناصر مهمة أخرى.

وتابع أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار، أن طحلب «الإسبيرولينا» من الطحالب المهمة جدًا، وله فوائد اقتصادية عالية، متمنيًا أن يكون هناك إنتاج رسمي تتبناه الدولة بحيث يكون له ترخيص من وزارة الزراعة والصحة ويكون سهل تداوله.