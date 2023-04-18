استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عدد كبير من أئمة مساجد بورسعيد وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأئمة والدعاة تقديرا لجهودهم، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع أئمة المساجد التي يعقدها محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يكرم 80 من أئمة المساجد والدعاة

وكرم محافظ بورسعيد 80 من أئمة المساجد والدعاة بمحافظة بورسعيد، معربا عن سعادته بوجوده مع الدعاة، ومؤكدا أن التكريم يأتي نظرا لما لمسه من العمل العظیم للأئمة خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، حيث كانت المساجد عامرة خلال الشهر المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للشباب المتطوعيين بعدد من المساجد، معربا عن سعادته بما يمتلكونه من أصوات حسنة وتعاليم دينية وقدرتهم على تعليم مبادئ الدين بأفضل الطرق.